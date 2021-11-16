Üye Girişi
'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu - Son Dakika

'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

16.11.2021 10:02

- 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu Kartal'da 64 sanatçının katılımıyla 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal Sergisi', sanatı ve sanatseverleri bir araya getirdi.

- 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

İSTANBUL - Kartal'da 64 sanatçının katılımıyla 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal Sergisi', sanatı ve sanatseverleri bir araya getirdi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve 64 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 'Ekim Geçidi İstanbul - Kartal Sergisi', sanatı ve sanatseverleri buluşturdu. Bu yıl 20.si düzenlenen ve aynı anda 27 il ve beldede, bin 500'ü aşkın gönüllü sanatçıdan oluşan, sanal ve canlı olmak üzere eş zamanlı düzenlenen 'Ekim Geçidi' Disiplinler Arası Resim ve Heykel Sergisi, Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergi, sanatçıları ve sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Gülsün Erbil'in kurucu ve proje sahibi olduğu sergide, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kalıcı eserler üretmek amacıyla sanatın ışığında buluşan 64 sanatçının eserleri Kartal'daki sergide yer aldı.

" Ekim Geçidi'ne de 64 sanatçı katıldı"

Sergi sahibi Gülsün Erbil, "Bu yıl 20.'sini yaptığımız Ekim Geçidi'ni 27 il ve ilçede yaptık ve belki 10 binlerce insan gördü. Bin 500'ün üzerinde sanatçı katıldı. Bizim İstanbul'da ki Ekim Geçidi'ne de 64 sanatçı katıldı. Kartal Belediyesi bize mekan verdi. Çok daha önceden hazırlıklarımıza başlayabilirdik. İBB ile 8 aydan beri yazışıyoruz. Bu Ekim Geçitleri'nin özelliği Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saygı nitelikli ve ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Kasım ayına kaymasının nedeni 15 gün sürmeyecek sergileri kurmayışımız, çünkü çok kısa oluyor. Bizde sanatçı yok fakat sanatı sevenlerde sanatı okumama sorunu var. Bu yüzden bu sergilerin çok daha yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor. Benim isteğim, Ekim Geçitleri müzeleri açılsın ve o zaman mekanlarımız hazır olacak. Kartal Belediyesi ile de konuşmalara başladık. Bu yıl ilk Ekim Geçidi müzemizde 20. Yıl kapsamında Aydın'da açılıyor. Daha sonra Samsun'da, Antep'te, Mersin'de ve inşallah Kartal'da açılacak. Ben Kartal Belediyesi'ne ve en genç Belediye Başkanına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

(SC-CGK-BA-Y)

'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu
'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu
'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu
'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

Kartal Belediyesi, İstanbul, Heykel, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak 09:43 Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar 09:40 Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar
Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı 09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak 09:22 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu

Son Dakika Haberleri
10:04 ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
09:42 Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak
09:40 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı         
10:04
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında         
09:41
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon         
09:19
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı         
07:46
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı         
14:12
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:09:23. #1.13#
SON DAKİKA: 'Ekim Geçidi İstanbul-Kartal' sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement