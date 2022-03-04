Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi

04.03.2022 17:00
Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çok sayıda vatandaş ve muhtarları makamında kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çok sayıda vatandaş ve muhtarları makamında kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Resmi çalışmalar, toplantılar ve belirli programları dışında sürekli vatandaşlarla iç içe olan Ekinci, her gün onlarca vatandaşı makamında kabul ediyor. Ekinci, muhtar ve vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri doğrudan ilgili birimlere iletip, sorunların çözümü için talimat veriyor. Ekinci, "Güzel ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Muhtar ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerine çözüm üretiyoruz. Hizmet noktasında merkezde ne varsa, ilçemizin en uç noktasındaki mahallelerimize de aynı hizmetleri götürmeye gayreti içerisindeyiz. İlçemizi her yaştan insanın rahat, güvenli ve huzur içinde yaşayacağı bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla şehrin var olan potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Muhtar ve vatandaşlar da sorunlarını dinleyen Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi
Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi

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Salih Ekinci, Viranşehir, Muhtar, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi - Son Dakika


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