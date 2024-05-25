Ekipler Fiber Optik Kablosunu 2 Kilometre Taşıdı - Son Dakika
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Yerel

Ekipler Fiber Optik Kablosunu 2 Kilometre Taşıdı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Telekom'a bağlı ekipler, mahalleye daha hızlı internet sağlamak için fiber optik kablosunu 2 kilometre taşıdı. Alt firma ekipleri, eski hatların yerine yeni hatları döşemek için zorlu bir çalışma yaparak fiber optik kabloyu sırtlarına alıp taşıdılar. Bu sayede vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı internet hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

25.05.2024 21:20
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Ekipler fiber optik kablosunu 2 kilometre taşıdılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Telekom'a bağlı ekipler, mahalleye daha hızlı internet sağlamak için fiber optik kablosunu 2 kilometre taşıdılar.

Türk Telekom'a bağlı alt firma ekipleri, mahallelere daha hızlı internet sağmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eski hatların yerine yeni hatları döşemek için fiber optik kablosunu sırtına alan ekipler, 2 kilometre taşıyarak erişimin kolay olmasını sağladılar.

Zorlu bir çalışmayla mesai yaptıklarını belirten Selahaddin Basmacı isimli firma çalışanı, "Bizde Yüksekova- Şemdinli yolunda fiber hattını çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski hattı iptal ederek, daha iyi ve daha hızlı olan fiber hattına yer veriyoruz. Bu işlemi de yaparken sırtımıza aldığımız fiber optik kablosunu 2 kilometre boyunca taşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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