Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi - Son Dakika
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Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi

01.06.2022 12:56
Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi

Eskişehir'de yaşayan Senegalli Mame Malik, ailesinin geçimini sağlamak için her gün cadde ve sokaklarda gezerek saat satıyor.

Eskişehir'de yaşayan Senegalli Mame Malik, ailesinin geçimini sağlamak için her gün cadde ve sokaklarda gezerek saat satıyor.

Yaklaşık 11 yıl önce Eskişehir'e gelen Senegalli Mame Malik, saat satarak geçimini sağlıyor. Neredeyse her gün Eskişehir'in cadde ve sokaklarında gezen 2 çocuk babası Malik, zaman zaman da memleketi Senegal'e giderek ailesini ziyaret ediyor. Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Malik, geride bıraktığı uzun yıllardan dolayı Türkçeyi de zorlanmadan konuşabildiğini vurguluyor. Malik, Eskişehirli vatandaşlar tarafından da tanınmaya başladığını sözlerine ekliyor. - ESKİŞEHİR

Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi
Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi
Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Senegal, Yerel, Son Dakika

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