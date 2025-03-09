Ekonomik Kriz ve Tüketim Çılgınlığı - Son Dakika
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Ekonomik Kriz ve Tüketim Çılgınlığı

Milletvekili Sema Silkin Ün, kredi batıklarının artışını ve toplumsal yozlaşmayı vurguladı.

09.03.2025 14:30
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Milletvekili Ün: "Kredi batağına neden olan tüketim çılgınlığı geleceğimizden çalıyor"

DENİZLİ - Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de yaptığı konuşmada, yaşanan ekonomik sıkıntılara ve buna bağlı olarak toplumun yozlaşmasına dikkat çekti. Milletvekili Ün, "Yılbaşından bu yana yasal takibe düşen toplam batık kredi miktarı 328 milyara fırladı. İcradaki dosya sayısı 22.5 milyona ulaştı, bu da icralık olmayan hanemiz yok demektir" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sıkıntılara ve ödenemeyen kredi borçlarına dikkat çekti. Halkın borç yükünün artmasıyla birlikte toplumsal yozlaşmanın da katmerlenerek arttığına dikkat çeken Milletvekili Ün, "Enflasyon, faiz, borç ve ahlak, bunlar kan kardeşler, ilk 3'ü varsa ahlaki yozlaşmayı engellemek mümkün olmuyor. Hangi eğitim programını uygularsanız uygulayın, hangi dine, hangi felsefeye sarılırsanız sarılın, enflasyon, faiz, borç sarmalı yozlaşmayı katmerliyor. Çeteler, uyuşturucu, illegal hayatlar gencecik nesilleri kuşatıyor, geleceğimizi mahvediyor. Maalesef, 2017'den sonra altı yıl boyunca enflasyon, faiz kur sarmalı içinde her 3'üne de tavan yaptırarak hem ülke darboğaza sokuldu hem vatandaşın cebi, sofrası tarumar edildi hem de ülkeyi bir müsilaj ağı gibi saran toplumsal yozlaşma katmerlendi. Öyle ağır bir kriz ki iki yıldır enflasyonla mücadele kaplumbağa hızıyla gerçekleşiyor. Öyle büyük bir yük ki kriz çalmadık vatandaş kapısı bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

"İcralık dosyalar patladı"

Türkiye'de sadece son iki haftada yasal takibe düşen tüketici kredisi borcunun 3,2 milyar liraya, kredi kartı borcunun da 3,6 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Milletvekili Ün, "Yılbaşından bu yana yasal takibe düşen toplam batık kredi miktarı geçen yıla göre yüzde 70 artarak 328 milyara fırladı. Bireysel kredisini ödeyemeyen, yasal takibe düşenler geçen yıla göre yüzde 56 arttı, 303 bin kişi oldular. Karşılıksız çek senet tutarları yüzde 250 artış gösterdi. İstanbul'da kredi kartı sahiplerinin yarıdan fazlası borcunun tamamını ödeyemiyor, yüzde 35'i de asgarisinden ödeyebiliyor. İcradaki dosya sayısı yüzde 14 arttı, 22 buçuk milyon icra dosyası demek, icralık olmayan hanemiz yok demektir. Takipteki krediler artıyor, kredi kartı kullanımı yükseliyor, ödeme oranları düşüyor. Konkordato ilanları rekor kırıyor, iflas eden şirketlerin sayısı artıyor. Bunlar sadece bir veri değil, bunlar sönen ocaklar, biten evlilikler, yarım kalan eğitimler demek; bunlar gencin, emeklinin, asgari ücretlinin cebindeki parayla birlikte hayallerinin de yok olması demek" şeklinde konuştu.

"Tüketim çılgınlığı artıyor"

Türkiye'de sınıflar arasında oluşan derin uçurumun tüketim çılgınlığını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Milletvekili Ün, "20 milyar dolarlık ithal mal tüketimi birkaç yılda 52 milyar dolar oldu. Buna karşılık, tek derdi geçim olan, aybaşını geçirmek için düştüğü denizin içinden kartlara sarılan vatandaşların kullandığı kredi kartı sayısı bir yılda yüzde 9 artarak 130 milyonu geçti. Bakın, bu kredi kartı batağı, beraberinde borç batağı, uyuşturucu batağına eş değer bir batak. İnşa ettiğiniz veresiye hayatlar insanımızın geleceğinden çalıyor. Takibe düşen dosya sayısından anlaşılacağı üzere de veresi hayatların da sonunu getirdiniz. İnsanımıza olmayan parayı harcattınız, şimdi de peşlerine düşüp faizin faizini tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Ülke krizde, milyonlar sefalet içinde ama 2021'de ayda 1 milyar dolar olan araba ithalatı bugün 3 milyar dolara yükselmiş yani semirttiğimiz ama enflasyonla ilgili suçlamada aklınıza getirmediğiniz kesimler tüketiyor, faturayı garip gureba ödüyor. 80 milyon insan, o birkaç milyonluk imtiyazlı azınlığa para yetiştirmek için didiniyor ama yine de yetemiyorlar; işin özeti budur. İnsanlarımızın daha fazla ahını almayın, olmayan parayı faizle ödünç vermeyin, daha fazla vebal almayın, emeklerinin karşılığını verin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekonomik Kriz ve Tüketim Çılgınlığı - Son Dakika

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