Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a Yoğun Kar Uyarısı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a Yoğun Kar Uyarısı

Ekrem İmamoğlu\'ndan İstanbul\'a Yoğun Kar Uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu; mümkünse toplu taşımayı kullanmalarını ve araç trafiğine çıkmamalarını önerdi.

20.02.2025 23:34  Güncelleme: 23:39
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına ilişkin, "İmkanınız varsa aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yarın beklenen yoğun kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) vatandaşlara uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Bütün yurttaşlarımızın, kurum ve kuruluşlardan yapılan bütün çağrılara, çok etkili bir biçimde katılmalarını ve sürece iş birliği şeklinde bakmalarını takdirle izliyorum. Şu anda trafikteki yoğunluğa baktığımda, bu kooperatif çalışma, iş birliği içerisinde olmak İstanbullunun özellikle son 5 yıldır çok etkili bir biçimde katıldığı bir husus. Afetle mücadelenin zaten yegane başarısı, toplumun iş birliğiyle olabilmesi mümkün. Bu açıdan bütün İstanbullu hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

İstanbul'da bütün kurum ve kuruluşların büyük bir mücadele içinde olduğunu belirten İmamoğlu, "Buradaki uzman dostlarımızın meteorolojiden aldığı raporlar doğrultusunda bize aktardıkları bilgiler ışığında yarın sabah itibarıyla daha etkin bir kar yağışının İstanbul'a girmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan bu yoğun kar yağışı beklentisi, cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edecek. Bütün bu bakışı elde ettiğimizde, söylenecek tek şey var. Yani bugünden çok daha fazla tedbirli, özellikle trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle ve özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Bunun bir başka anlamı, imkanınız varsa aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın. Araç sayısı ne kadar az olursa gerçekten sahadaki tedbirlerin daha güvenli bir biçimde gerçekleşmesi söz konusu. Kaldı ki bir araç bile bazen yolda kaldığında bütünüyle bir aksı, bir yol akışını engelleyebilecek bir pozisyonda. Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun bir biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü, lütfen vatandaşlarımızın özel araçlarıyla, zorda kalmadıkça, mümkün oldukça, elbette çıkacaksa da kar ve kış koşullarına uygun ise donanımları çıksınlar. Ama onun dışında çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını ve bu şekilde hareket etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a Yoğun Kar Uyarısı - Son Dakika

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