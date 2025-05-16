Ekrem Türkmen'den Hükümete Sert Eleştiri

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, "Hükümete sesleniyoruz; 'maaşlara zam yaparsak enflasyon artar' diyorsunuz. Peki, siz faize bir yılda iki trilyon lira verirken enflasyon artmıyor mu? Kur garantili mevduat sahiplerine ballı kazançlar, haksız kazançlar sunarken enflasyon artmıyor mu? İsrafa, şatafata, lüks makam araçlarına milyarları harcarken ekonomi bozulmuyor da milletin sofrasına bir lokma ekmek koymak mı enflasyon sebebi oluyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, parti il binasında basın toplantısı düzenledi. Türkmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye uzun süredir tarihi bir darboğazdan geçiyor. Her geçen gün bu darboğaz, artık bir çöküşe dönüşüyor. Ekonomideki kriz, sosyal dokudaki çözülme milletimizi tükenme noktasına getiriyor. Milyonlar geçinemiyor, kirasını ödeyemiyor, milyonlarca insanımızın ekmeği küçüldükçe küçülüyor. ve hükümet yetkilileri, milletin gözünün içine baka baka 'asgari ücretliye, emekliye ara zam yok' diyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki; 'Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok. Ekonomi dengeye oturuyor'. Kendisine sormak istiyoruz; Hangi denge, hangi ekonomi, hangi gerçeklik? Milletin pazardan yarım kilo meyve alamadığı bir yerde siz hangi dengeden söz ediyorsunuz? Milyonlarca çalışanın aldığı maaş, TÜİK'in dahi gizleyemediği enflasyon karşısında buhar olmuşken, siz hangi istikrardan bahsediyorsunuz?

Hükümete sesleniyoruz; 'maaşlara zam yaparsak enflasyon artar' diyorsunuz. Peki, siz faize bir yılda iki trilyon lira verirken enflasyon artmıyor mu? Kur garantili mevduat sahiplerine ballı kazançlar, haksız kazançlar sunarken enflasyon artmıyor mu? İsrafa, şatafata, lüks makam araçlarına milyarları harcarken ekonomi bozulmuyor da milletin sofrasına bir lokma ekmek koymak mı enflasyon sebebi oluyor? Her 100 liralık ürünün içinde 65 lira vergi var. Hükümete soruyoruz; bu millet size vergi ödemek için mi yaşıyor? Siz bu millete hizmet etmek için mi iktidar oldunuz yoksa bu milletin cebindeki son kuruşu almak için mi?

"Müflis tüccar, eski defterleri kurcalar"

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek diyor ki; 'şehirlerin giriş çıkışlarına, hallerin kapılarına vergi memuru koyacağım'. Yani bu zihniyet, ekonomiyi kalkındırmanın yolunu hal esnafını baskılamakta, sebze meyve kamyonunu didik didik aramakta, sokaktaki pazarcının defterini kurcalamakta görüyor. Tıpkı atasözümüzde olduğu gibi; müflis tüccar, eski defterleri, kurcalar. Biz de buradan Sayın Bakana açıkça sesleniyoruz; vergi kaçıran patronları, parasını yurt dışına çıkaranları görmezden gelip, esnafa çökerek, vatandaşın yolunu keserek adalet sağlanmaz."