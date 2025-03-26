Ekşisu Sazlığı: Kuşların Göç Noktası - Son Dakika
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Yerel

Ekşisu Sazlığı: Kuşların Göç Noktası

Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yaparak göçmen kuşlar için bir mola noktası oluyor.

26.03.2025 14:36
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Ekşisu Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

ERZİNCAN - Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 18 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, dünya mirası kabul edilenlerin de yer aldığı 300'e yakın kuş türünün, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası oluyor.

Kışı Afrika'da geçirdikten sonra göç yolunda Ekşisu Sazlığına gelen yüzlerce tür göçmen kuş, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için sulak alanlarda dinlenme imkanı buluyor. Doğası ve bitki çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Erzincan, bahar aylarında turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, çamurcun, çıkrıkçık, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların Afrika- Asya kıtaları arasındaki binlerce kilometrelik yolculuğunun mola noktası olan Erzincan, her göç döneminde kuşlarla şenleniyor.

Ekşisu Sazlığı, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor. Kuş türlerinin her geçen gün arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi. Turnalar, yeşilbaş ördek, elmabaş, ak leylek gibi birçok farklı türde kuş, bu bölgeyi üremek için kullanmakta. Alanın sazlık olması, kuşların burada korunmalarına, barınmalarına ve beslenmelerine imkan sağlamakta.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekşisu Sazlığı: Kuşların Göç Noktası - Son Dakika

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