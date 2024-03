Yerel

El emeği göz nuru ürünler Filistin'e destek olacak

SİVAS - Sivas'ta İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla sergi düzenlendi.

Sivas'ta İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından arkadaşlığı, hayrı, sevgiyi, emeği ve nimeti paylaşmak şeklinde her harfin bir karşılığı olan AHSEN projesi yapıldı. Düzenlenen etkinlikte yüzlerce velinin el emeği göz nuru el işleri sergilendi. Sergiye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin katıldı. Sergiden sonra düzenlenecek olan yardım kampanyasından elde edilen gelir Filistin'e ve Gazze'ye bağışlanacak.

"Elde edilen geliri de Filistin'e ve Gazze'ye bağışlayacağız"

"Arkadaşlığı, hayrı, sevgiyi, emeği ve nimeti paylaşmak şeklinde her harfin bir karşılığı olan bir etkinlik yapıyoruz" diyen İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Kadir Özkan, "Şu anda el emeğini paylaşmakla ilgili bir etkinlik bu. Burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin velilerimiz aracılığıyla el emeklerini getirip sergilemeleri ve neticesinde buradan elde edilecek gelirin Filistin'e Gazze'ye gönderilecek. Velilerimize duyurduğumuzda büyük bir teveccüh oldu. Yüzlerce velimiz buna katılmak istediler. Şu an itibariyle sadece sergi olduğundan dolayı düzenlenecek olan yardım kampanyasına daha büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz. Düzenlenecek olan yardım kampanyasından elde edilen geliri de Filistin'e ve Gazze'ye bağışlayacağız" dedi.

"Destek olmak için hepimiz buradayız"

Etkinliğe katılan veli Ümmühan Yörükoğlu, "Burada herkes el emeğini sergiliyor filisin için. Bir nebzede olsun destek olmak için hepimiz buradayız el işlerimizi sergiliyoruz inşallah yararı olur" ifadelerini kullandı.