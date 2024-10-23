El Hijyeni Enfeksiyonlardan Koruyor - Son Dakika
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Yerel

El Hijyeni Enfeksiyonlardan Koruyor

Uzm. Dr. Gülay Çekiç Mor, el hijyeninin enfeksiyonlardan koruma yöntemlerindeki önemini vurguladı.

23.10.2024 20:51
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El hijyeni enfeksiyonlardan koruyor

Ellerinizi düzenli yıkayın enfeksiyondan korunun

Uzm. Dr. Gülay Çekiç Mor: "El hijyeni, en temel temizlik ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemidir"

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Çekiç Mor, kış mevsiminde enfeksiyonlardan korunmak için el hijyeninin önemine dikkat çekerek doğru el hijyeni için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Elde bulunan mikroorganizmaları temizlemenin en basit ve en etkili yolunun, su ve sabun ile yapılan el yıkama olduğunu belirten Uzm. Dr. Mor, "Bol suyla ve köpürterek yapılan el yıkama elimizde mekanik temizliği sağlar. Virüslerin ve bakterilerin lipit zarını bozarak sabun etkisiyle kimyasal bir yıkamadır. Tabi ki el yıkamanın süresi önemlidir. En az 20 - 30 saniye bol köpük ve su ile yıkama sonrası, tek kullanımlık havlu ile elleri kurutma el hijyeninin tamamlanmasını sağlar. Kuru ortamda bakteriler üreyemeyeceği için elleri kurutma da yıkadıktan sonra gerekli bir işlemdir" dedi.

Günlük yaşamda özellikle ellerin yıkanması gereken durumlara değinen Uzm. Dr. Mor, "Ellerimizi gün içinde tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, bebeğe bakım vermeden önce ve sonra, dışarıdan eve girdikten sonra ellerimizi yıkamalıyız. Alışveriş yaptık, paraya dokunduk, ellerimizi yıkamalıyız. Toplu ulaşım araçlarını kullandık, ellerimizi sonrasında yıkamalıyız. Aynı zamanda biz, hastanede hastaya dokunmadan önce ve sonra da ellerimizi yıkıyoruz. Bu aynı zamanda diğer hastaya mikroorganizmaların hastalıkların bulaşmasına engel olan hijyeni sağlamada önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

Virüslerin yayılmasını engelliyor

Su ve sabun ile el hijyenin, en temel temizlik ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Mor, "Ellerimiz, dış dünya ile en fazla iletişim içinde olan ve vücudumuzda en fazla mikroorganizma barındıran organlarımızdır. Bu mikroorganizmalar bakteri, virüs, mantar ve parazitlerdir. Özellikle çocuklar gibi el hijyenine uyum oranı düşük olan kişilerde çok sık bulaşıcı hastalıklara, ishal salgınlarına, grip influenza gibi salgınların yayılmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

Eldiven enfeksiyonu arttırıyor

Son olarak el hijyeni sağlamak için yapılan yanlışlara dikkat çeken Uzm. Dr. Mor, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"El hijyeni, en basit yöntem olmasına rağmen uyum oranları sağlık çalışanlarında bile istediğimiz oranda değildir. Ancak halkımızın yanlış bildiği, el hijyenini sağlamada etkili olduğunu düşündüğü eldiven yöntemi var. Eldiven el hijyenini sağlamaz. Ellerimizi mikroplardan korumamıza yardımcı olmaz. Tam tersine yanlış bir özgüven geliştirerek enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına sebep olur".

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel El Hijyeni Enfeksiyonlardan Koruyor - Son Dakika

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