El Hijyeni Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

El Hijyeni Günü Etkinliği

El Hijyeni Günü Etkinliği

Bilecik'te, el hijyeninin önemi vurgulandı, sağlık personeline eğitimler verildi.

06.05.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında "Dünya El Hijyeni Günü" olarak kabul edilen bu önemli günde etkinliğin amacının el hijyeninin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Hastanemizde görevli sağlık personeline el hijyeninin öneminin sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yıl içinde verilen eğitimlerle aktarılmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az yüzde 30-50'si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallarda birisi el hijyenidir." denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Etkinlik, Bozüyük, bilecik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel El Hijyeni Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:47:02. #7.13#
SON DAKİKA: El Hijyeni Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.