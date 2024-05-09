El Hijyeninin Önemi Vurgulandı

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- El hijyeninin önemine dikkat çektiler

MANİSA - Dünya El Hijyeni günü dolayısıyla, Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışanları ve hastaları bilgilendirmek için stant açıldı. Standı ziyaret edenlere el hijyeniyle ilgili sorular sorularak çeşitli hediyeler verildi.

Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde stant açıldı. Stantta, hastalara el hijyeninin önemiyle ilgili broşür, el dezenfektanı ve el şeklinde yapılmış olan kurabiyeler dağıtıldı. Hastane yönetimi de standı gezerek enfeksiyon kontrol ekibine destek oldu. Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından el hijyeniyle ilgili sorular, standa gelenlere sorularak bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Süheyla Bastem, "Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs'ı Dünya El Hijyeni günü olarak belirlemiştir. Biz de Merkezefendi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da hastalarımıza, çalışanlarımıza el hijyeninin önemini anlatmak için bugün stant açtık" şeklinde konuştu.