El Nino Uyarısı: Aşırı Sıcaklık Bekleniyor - Son Dakika
02.06.2026 16:33
Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcaklığa neden olan El Nino hava olayının Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşme ihtimalinin yüzde 80 olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, hava tahminine ilişkin yeni rapor yayımladı. Raporda, Tropikal Pasifik'teki alışılmadık derecede sıcak okyanus sularının etkisiyle El Nino'nun oluşması için gereken şartların geliştiği ve bunun küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkileyeceği ifade edildi. Tahminlere göre aşırı sıcaklara yol açan El Nino hava olayının Haziran-Ağustos aylarında görülme ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığı belirtildi. El Nino'nun Kasım ayına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu, çoğu tahmin modelinin bunun "en azından orta şiddette ve muhtemelen güçlü" olacağını gösterdiği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, dünyanın El Nino'ya hazırlanması gerektiğini, bunun "hem karada hem de okyanusta kuraklığı ve aşırı yağışları şiddetlendirebileceğini ve sıcak hava dalgaları riskini artırabileceğini" söyledi.

"Küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise açıklamasında, "El Nino kapımıza dayanıyor. Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak ele almalıdır. El Nino, küresel ısınmanın ateşine benzin dökecektir. Tek etkili yöntem, krize denk iklim eylemidir; fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, en savunmasızları korumak ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Aşırı hava olaylarına neden oluyor

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki yüzey sıcaklıklarını artıran ve dünya çapında yağış düzenlerinde değişikliklere yol açan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. El Nino hava olayı, genellikle 2 ila 7 yılda bir gerçekleşirken, yaklaşık 9-12 ay sürüyor. Son El Nino olayı, 2023'ü kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl, 2024'ü ise 1850-1900 sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1.55 derece üzerinde tüm zamanların en sıcak yılı haline getirmişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ağustos, Çevre, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

