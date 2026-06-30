El Yapımı Eşsiz Çantalar: Necmiye Çulhaöz'ün Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Yapımı Eşsiz Çantalar: Necmiye Çulhaöz'ün Hikayesi

El Yapımı Eşsiz Çantalar: Necmiye Çulhaöz\'ün Hikayesi
30.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmiye Çulhaöz, Odunpazarı'nda geleneksel yöntemlerle el yapımı çanta ve aksesuarlar tasarlıyor.

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde atölyesi bulunan Necmiye Çulhaöz, 8 yıl önce ayrıldığı kurumsal iş hayatının ardından başladığı zanaat yolculuğunda, deri ve ahşabı geleneksel yöntemlerle harmanlayarak eşsiz çanta tasarımlarına dönüştürüyor.

Pandemi döneminde kendi imkanlarıyla deri işlemeyi öğrenen 48 yaşındaki Necmiye Çulhaöz, baba mesleği olan ahşap işçiliğini de sürece dahil ederek tamamen el yapımı, kişiye özel ve sınırlı sayıda çantalar ile aksesuarlar üretiyor. Tasarımlarında dana derisini ana malzeme olarak kullanan zanaatkar, bu materyali kiraz ve ceviz gibi farklı ağaç türleriyle bütünleştiriyor. Odunpazarı bölgesinin ruhunu tasarımlarına yansıttığını vurgulayan Çulhaöz, seri üretimden uzak durarak her üründen sadece bir adet üretmeye gayret ediyor.

"Hiçbir yerde şablon yok, hepsini detaylıca kendim yapıyorum"

Doğadan yakalayabildiği her materyali işlemeye çalıştığını anlatan Necmiye Çulhaöz, "Çanta ve aksesuarlarımda cam ve lüle taşı da kullanıyorum. Odunpazarı'ndaki genel ruhu yakalamaya çalışıyorum. Hepsinden tek ürün çalışmaya gayret ediyorum. En çok çanta üretiyorum ama aksesuarlarım, saç tokalarım, saç aksesuarlarım, kolyelerim ve küpelerim ilgi görüyor. Ben toptan çalışmıyorum, sınırlı üretim yapıyorum. Müşteriye birebir hitap etmeye çalışıyorum ve bu işi zevkle yapıyorum. Atölyenin her yerine bakabilirsiniz, hiçbir yerde şablon yok, hepsini detaylıca kendim yapıyorum. Bir tanesini çalışıyorum, eğer tutarsa veya günlük kullanım için beğenirsem ondan sonra diğerlerini çalışıyorum" dedi.

"CNC, lazer değil, tamamen el yapımı çalışıyorum"

Bir çantanın ne kadar sürede yapıldığından bahseden Çulhaöz, "Bir seriyi çıkartmak belki 10 gün, belki bir ay da sürebiliyor. Müşterinin isteğine göre çalışıyorum. Ahşap ise benim baba mesleğim. Babam bizi hiç atölyeye sokmadı. Ben de işten ayrıldıktan sonra küçük küçük böyle yapmaya başladım. Kıl testere, zımpara kullanıyorum, aslında eski sistem çalışıyorum. CNC, lazer değil, tamamen el yapımı çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Birileri bir şey öğrenirlerse belki bizden miras kalacak"

El sanatlarına eskisi gibi ilgi kalmadığını da dile getiren Çulhaöz, şöyle devam etti:

"Usta çırak ilişkisi gerçekten de çok eskiden kalma. Şimdi bize öyle bir talep de yok. Ben oğluma öğrettim, o şimdi askerde. Oğlumun kız arkadaşına öğrettim; dikişi, kesimi veya ahşabı gösterdim. Bir şekilde birileri en azından bir şey öğrenirlerse belki bizden bir miras kalacak. Öyle mutlu oluyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Odunpazarı, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel El Yapımı Eşsiz Çantalar: Necmiye Çulhaöz'ün Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:44:08. #7.12#
SON DAKİKA: El Yapımı Eşsiz Çantalar: Necmiye Çulhaöz'ün Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.