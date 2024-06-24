Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin Arkeolojik Kazı Başkanlığı Dr. Asena Kızılarslanoğlu'na Verildi - Son Dakika
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Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin Arkeolojik Kazı Başkanlığı Dr. Asena Kızılarslanoğlu'na Verildi

Elaiussa Sebaste Antik Kenti\'nin Arkeolojik Kazı Başkanlığı Dr. Asena Kızılarslanoğlu\'na Verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin arkeolojik kazı başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu'na verildi. Kazı çalışmaları, 2022 yılına kadar İtalya Roma Sapienza Üniversitesi tarafından yürütüldü ve 2023 yılında Mersin Müzesi başkanlığında Dr. Kızılarslanoğlu'nun danışmanlığında devam edecek. Bu karar, antik kentin arkeolojik araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

24.06.2024 13:30
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin arkeolojik kazı başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu'na verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden bir tanesi olan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin arkeolojik kazı başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu'na verildi. 1995 yılında başlayan kazı çalışmaları, 2022 yılına kadar İtalya Roma Sapienza Üniversitesi tarafından yürütüldü. 2023 yılında ise Mersin Müzesi başkanlığında, Dr. Kızılarslanoğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam etti. Bu karar, antik kentin arkeolojik araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Milattan sonra 2. yüzyılda "metropol" unvanı kazanan antik kent, tiyatro, tapınak, agora, bazilika, nekropol, Bizans sarayı, üretim alanları ve hamamları ile büyük bir Roma kentiydi. Bu yaz aylarında başlayacak olan kazı çalışmaları, arkeoloji bölümü öğrencilerine teorik bilgilerini pratik bilgiye dönüştürebilecekleri büyük bir uygulama alanı sunacak.

Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu, kazı çalışmalarında öğrencilerin eğitimine ve antik kentin tarihine ışık tutacak keşiflere imza atmayı hedeflediklerini belirterek, Kastamonu Üniversitesinin bu önemli projeyle hem akademik hem de kültürel alanda önemli katkılar sağlamayı amaçladığını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin Arkeolojik Kazı Başkanlığı Dr. Asena Kızılarslanoğlu'na Verildi - Son Dakika

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