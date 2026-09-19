Elazığ Ağın'da Murat Ören, 9 yıl önce kurduğu bahçede Fransız bademi hasadına başladı - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da Murat Ören, 9 yıl önce kurduğu bahçede Fransız bademi hasadına başladı

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Elazığ Ağın\'da Murat Ören, 9 yıl önce kurduğu bahçede Fransız bademi hasadına başladı
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Elazığ Ağın'da öğretim görevlisi Murat Ören, 9 yıl önce çorak arpa tarlasını badem bahçesine dönüştürdü. Ören, Fransız menşeili Ferragnes ve Ferraduel bademlerinin hasadına başladı; rekoltenin geçen yıla göre iyi ancak dengesiz olduğunu belirtti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 9 yıl önce çorak bir arpa tarlasını kapama badem bahçesine dönüştüren Tekstil Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Murat Ören, ticari değeri yüksek Fransız menşeili bademlerin hasadına başlayarak bölge ekonomisine ve Türkiye'nin badem üretimine önemli katkı sağladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Ören, 9 yıl önce çorak bir arpa tarlası olan araziyi kapama badem bahçesine dönüştürdü. Öğr. Gör. Murat Ören, 9 yıllık çalışma sonucunda kurduğu bahçede ticari değeri yüksek olan Fransız menşeili Ferragnes ve Ferraduel cinsi bademlerin üretimini gerçekleştiriyor. Ağın ilçesinin son 15 yılda badem üretiminde önemli bir ivme yakaladığını belirten Ören, coğrafi yapı ve iklim şartlarının üretime uygunluğu sayesinde ilçenin Adıyaman'ın Kahta ilçesiyle birlikte Türkiye'deki ana badem merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Geçen yıl yaşanan don olayı nedeniyle bölgede rekolte alınamadığını hatırlatan Ören, bu sezon ise rekoltenin genel olarak iyi olduğunu fakat aynı bakım şartlarına sahip yan yana ağaçlarda bile farklı verimlerin gözlendiği dengesiz bir üretim sezonu yaşandığını ifade etti. Ayrıca, üretilen ürünlerin kabuklu ve iç badem olarak tüccarlar aracılığıyla iç pazara ve işlenerek yurt dışına sunulduğu kaydetti.

Son 9 yıldır Ağın ilçesinde kapama badem bahçesi kurarak üretim yaptığını ifade eden Ören, "Memleketimizde badem üretimi yapıyorum. Ağın, özellikle son 15 yılda bu alanda ciddi bir atılım yaptı. Topraklarının küçük olmasına rağmen şu an oransal olarak Türkiye'de ciddi bir badem üretiminde yer alıyor. Ağın da bölgemizde Adıyaman Kahta ile birlikte bademde ciddi bir yere sahip. Özellikle hem coğrafyamızın hem iklimimizin hem de burada insanımızın kültürel değerlerinin bu üretime müsait olmasından dolayı son yıllarda ciddi bir şekilde verim alınmaya başladı" dedi.

Rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla yüksek olduğunu belirten Ören, "Geçen yıl bölgemizde hiç badem üretimi olmadı, dondan dolayı tamamen etkilendi. Bu yıl genel olarak iyi. Çok dengesiz bir üretim sezonu yaşıyoruz. Aynı bahçe içerisinde yan yana olan ağaçlardan bir tanesi çok güzel şekilde tutmuşken, hemen yanı başında aynı toprakta, aynı suyu alan, aynı gübreyi alan, aynı bakım yapılan badem fidanında hiçbir bademin olmadığını görebiliyoruz. Böyle bir dengesiz üretimin olduğu bir yıl yaşıyoruz maalesef. Fakat genel olarak rekolte bu yıl fena değil. Bizim ürettiğimiz badem Fransız menşeili Ferragnes ve Ferraduel dediğimiz badem türü. Şu an ticari olarak da değeri yüksek olan bir badem. Ürünlerimizi genelde kabuklu veya iç badem olarak tüccarlara veriyoruz. Bu ürünlerin çeşitli yerel büyük marketlerde pazarlandığını, kimisinin ise işlenmiş olarak yurt dışına gittiğini tüccarlardan öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Ağın'da Murat Ören, 9 yıl önce kurduğu bahçede Fransız bademi hasadına başladı - Son Dakika
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