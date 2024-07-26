Elazığ Atatürk Stadyumu'nda çimlerin sağlığı için yeni bir serinletme sistemi kuruldu

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- Elazığ Atatürk Stadyumu'nda bölgede bir ilk

ELAZIĞ - Bünyesinde oluşturulan salonlarda 18 branşta spor yapan çocuk ve gençleri uluslararası müsabakalara hazırlayan Elazığ Atatürk Stadyumu, yenilikçi bir uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Atatürk Stadyumuna, bu yıl çimlerinin formunu korumak amacıyla yeni bir serinletme sistemi kurdu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan 12 adet fan, yaz sıcaklarına karşı çimlerin sağlığını korumak için kullanılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür mahallesinde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern Elazığ Atatürk Stadyumu, yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki en büyük spor komplekslerinden biri olan ve Elazığspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'na, bu yıl çimlerinin formunu korumak amacıyla yeni bir serinletme sistemi kuruldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan 12 adet fan, yaz sıcaklarına karşı çimlerin sağlığını korumak için kullanılmaya başlandı.

"Bu bölgede maliyet ve teknik olarak kullanım açısından tek olduğumuzu söyleyebiliriz"

Çimlere serinletme işlemi uygulayarak, çimin formlu kalmasını ve nefes alabilir bir ortamda büyümesini sağlayan sistem hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Stadyumumuz, Türkiye'nin en modern stadyumlarından birisi. Geçtiğimiz yıl bu stadyumda Elazığspor'umuz şampiyonluk yaşamıştı. Özellikle Atatürk Stadyumu hem zemini ulusal hem de uluslararası basında zeminin kalitesi ile ön plana çıkmıştı. Biz bu anlamda hem teknik ekibimize hem de çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir çok stadyum zemin bakımlarını özellikle profesyonel ulusal ve uluslararası firmalara yaptırmaktayken, biz kurum personellerimizin destekleri ve çalışmalarıyla en iyi zeminlerden bir tanesine sahiptik. Bu zeminin kalitesini daha da arttırabilmek adına bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Eski stadyumumuzun üstü açık bir şekilde hava sirkülasyonu çok fazla olduğu bir stadyumdu. Yeni stadyum ile birlikte özellikle dört tarafını kapalı olmasıyla birlikte yaz aylarında burada oluşan sıcaktan dolayı bir hava sirkülasyonu oluşturmamız gerekiyordu. Bu anlamda 12 adet büyük fan monte ettik. Bu fanlar karşılıklı hava sirkülasyonu ile birlikte stadyumun zemininde oluşabilecek hastalıkların da önüne geçiyor. Bunlar aynı zamanda bizlere ekonomik olarak da katkı sağlıyor. Daha fazla vitamin, ilaç ve gübre kullanmanın da önüne geçiyoruz. Stadyumlarda fan ve lamba kullanımları mevcut. Bu bölgede maliyet ve teknik olarak kullanım açısından tek olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.