Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 23 Nisan\'da koltuğunu minik öğrenciye bıraktı

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Namık Kemal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi minik Elçin Zeynep Tutar'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesinde, her 23 Nisan'da geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturma töreni gerçekleşti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gün dolayısıyla makamını Namık Kemal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi minik Elçin Zeynep Tutar'a teslim etti.

Çocuk başkan makama oturdu, talimatlarını verdi

Makama oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Tutar, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgiler alarak hayata geçirilmesini istediği projelerle ilgili gerekli talimatları verdi, gerçekleştireceği projeleri tek tek anlattı. Minik Başkan Tutar, birim müdürleri ve personele çalışmalarında başarılar diledi ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çocuklar için hayata geçirdikleri yatırımlar için teşekkür etti.

"Yarının büyükleri için Elazığ Belediyesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Şahin Şerifoğulları, "Geleceğimiz olan kıymetli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabilmek, milli ve manevi değerler aşılayarak ülkesine ve milletine faydalı bireyler olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğundadır. Elazığ'da yarının büyükleri çocuklarımız için Elazığ Belediyesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı ve özgüvenli bireyler olması için eğitimden sosyal projelere kadar birçok kültürel ve sportif faaliyet gerçekleştiriyor, çocuklarımız için oyun alanlarını parklar ve yeşil alanlarını artırmak için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor, bugünümüzü anlamlandıran, yarınlarımızı ise şekillendirecek olan bütün çocuklarımızı da sevgiyle kucaklıyorum" dedi. - ELAZIĞ