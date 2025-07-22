Elazığ Belediye Başkanı, Şahinkaya Mahallesi\'nde Ziyaret Gerçekleştirdi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Şahinkaya Mahallesi'nde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Hizmet anlayışında mahalle ayrımı gözetmeden, şehrin dört bir yanını kalıcı eserler ve insan odaklı projelerle donatmaya devam eden Başkan Şahin Şerifoğulları, Şahinkaya Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallede Elazığ Belediyesi tarafından tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında muhtardan bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, daha sonra vatandaşlar bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bir yandan saha çalışmalarımız devam ederken bir yandan da mahalle ziyaretlerimiz sürüyor. Sık sık kıymetli hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de Şahinkaya Mahallemizde olmaktan mutluluk duyduk. Biz, aziz şehrimize duyduğumuz sevda ile çıktığımız bu yolda, görev süremiz boyunca mahalle ayrımı gözetmeksizin her noktaya eşit ve kararlı bir hizmet anlayışıyla çalışmanın gayreti içinde olduk. Hemşerilerimizle sürekli istişare halinde kalarak, ihtiyaç duyulan her alanda çözüm odaklı projeler geliştirdik. Bundan sonraki süreçte de kıymetli hemşerilerimizin dualarından ve desteklerinden alacağımız ilhamla şehrimizi geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ