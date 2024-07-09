Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yeni Mahalle ve Zafran Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, planlanan, devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde görmek ve gelinen aşamaya ilişkin bilgi almak üzere Yeni Mahalle ve Zafran Mahallesi'nde bir dizi incelemede bulundu.

Mahalle ayrımı gözetmeden eser, hizmet ve gönül belediyeciliği ilkesi ile Elazığ'ın her köşesine hizmet götürmeye devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, saha incelemelerine devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda ilk olarak Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Belediye Meclisi Üyesi Fatih Çelik'in de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi tarafından yapımı devam eden projelerin çalışmalarını yerinde görerek gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları ardından, Zafran Mahallesi'nde bir dizi incelemede bulundu. Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız ile de bir araya gelen Başkan Şahin Şerifoğulları, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, Zafran Mahallesi'nde planlanan, devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları son olarak Zafran Mahallesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - ELAZIĞ