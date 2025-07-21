Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Tamamladı

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma (ELBAK) ekibi, yoğun eğitimlerinin ardından, hafif düzey kentsel arama kurtarma akredite sınavına katıldı.

Elazığ Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gönüllü personelden oluşan Arama Kurtarma (ELBAK) ile eğitim ve hazırlık süreçlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu çerçevede gönüllü personel, muhtemel afetlere yönelik hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla uzun bir süredir, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere kapsamlı bir hafif düzey kentsel arama kurtarma eğitimine tabi tutuldu. Bu süreçte çadır kurma, kamp alanı oluşturma, enkazda arama kurtarma teknikleri ve afet farkındalık uygulamaları gibi konularda uzmanlaşan ELBAK, gerçeği aratmayan tatbikatlarla da önemli deneyim kazandı.

Yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma ekibine sınavın ardından elde edilecek akreditasyon belgeleriyle birlikte tören düzenleneceği öğrenildi. - ELAZIĞ