Elazığ Belediyesi, çocukların milli ve manevi eğitimine destek veriyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi, çocukların milli ve manevi eğitimine destek veriyor

Elazığ Belediyesi, çocukların milli ve manevi eğitimine destek veriyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür etti. Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kur'an kursu, çocuklara milli ve manevi eğitim hizmeti sunacak.

27.08.2024 16:54  Güncelleme: 16:59
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, çocukların milli ve manevi eğitimlerine destek veren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla ve Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ile birlikte, Elazığ Belediyesi tarafından Sürsürü Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak olan Kur'an kursunda incelemelerde bulundu. Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırarak gerçek belediyecilik ilkesini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan kalıcı eserlerle Elazığ'ı donatmaya, bir yandan da sosyal belediyecilik çalışmalarının en güzel örneklerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda geleceğin teminatı çocuklara yönelik dini rehberlik hizmetlerinin yanı sıra milli ve manevi eğitimlerin de destekçisi olmayı sürdüren Elazığ Belediyesi, Sürsürü Mahallesi'nde, 4-6 yaş grubu çocuklar için 3 katlı Kur'an kursu hizmet binasını tamamladı. Kaba inşaatı tamamlanan Kur'an kursunun, iç mekan ince iş çalışmaları da sona erdi. Artık sona gelinen Kur'an kursu hizmet binasının 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirerek, hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Ayrıca 385 metre kare bina oturum alanına sahip Kur'an Kursu bünyesinde 8 derslik, çok amaçlı salon, personel odaları, mescitler ve yemekhane yer alıyor. Öte yandan hizmet binası, eğitim vermeye başladıktan sonra Kur'an Kursunun yanı sıra okul öncesi eğitim hizmeti de sunacak.

Heyet, yetkililerden bilgi aldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla ve Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ile birlikte, Elazığ Belediyesi'nin Sürsürü Mahallesi'nde hizmete açmaya hazırlandığı Kur'an kursunda tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Değerler eğitiminin millet ve devlet olarak küçük yaşlarda çocuklara öğretilmesi gerektiğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ Belediyesi Kur'an kursunda öğrencilerin yetişecek olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ayrıca, çocukların milli ve manevi eğitimlerinin destekçisi olarak Kur'an Kursunu hizmete açacak olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla ve Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi, çocukların milli ve manevi eğitimine destek veriyor - Son Dakika

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