Elazığ Belediyesi Elektrik Borcu İçin Kredi Çekme Talebi Tartışma Yarattı

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Elazığ Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Burak Düzenli, şubat ayı meclis toplantısında; belediyenin elektrik borcu için 170 milyon lira kredi çekme talebine itiraz etti. Düzenli, "Biz elektrik borçlarımızı ödeyebilmek için kredi mi kullanıyoruz? Bu duruma üzüldüm. Yeni yılın ilk ayında kredi ile başlamak bizi üzdü" dedi.

Elazığ Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumları, Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında başladı. Toplantı gündemindeki maddelerin görüşülmesi sırasında belediyenin elektrik borcu ve muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 170 milyon TL kredi çekme talebi tartışma yarattı. MHP'li üye Burak Düzenli, şunları söyledi:

"ELEKTRİK BORÇLARIMIZI ÖDEYEBİLMEK İÇİN KREDİYE Mİ BAŞVURUYORUZ?"

"Gündemin 8. maddesini okudu arkadaşımız ama ben burayı hayretle karşıladım. Elektrik borcu ve muhtelif yerler denilmiş gündem maddesinde. 170 milyon kredi kullanıyoruz, 48 ay vadeli. Faiz hariç ana para. Yani biz şu anda mali bütçe anlamında elektrik borçlarımızı ödeyebilmek için krediye mi başvuruyoruz? Bunu daha açabilir misiniz? Muhtelif denilmiş başka nerelerde sıkıntılar var? Sadece elektrik için mi kullanılacak?

"İCAP ETTİĞİNDE KULLANMAK İÇİN ÇEKECEĞİZ"

Düzenli'ye yanıt veren Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, krediyi icap ettiğinde kullanmak üzere çekmek istediklerini belirterek "Biz zaten bütçede 328 milyon bir rakam bırakmıştık borçlanma için. Biz bir karar alacağız. İcap ettiği zaman kullanacağız. Direkt kullanmak için de almıyoruz bu kararı. Zaten bütçeye de bırakmışız. Bütçede bu miktar var, hepsini de kullanmıyoruz. Alalım kalsın. Biz kararımızı almış olalım" dedi.

Düzenli ise "Ben bu duruma üzüldüm biraz. Yeni yılın ilk ayında kredi ile başlamak üzdü beni" diye karşılık verdi.

Kara'nın "Devasa bir borçlanma değil" demesi üzerine Düzenli "Bence çok büyük bir borçlanma. 170 milyon ana para, bunun bir de faizi olacak 400-500 milyonu bulacak" dedi.