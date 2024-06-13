Elazığ Belediyesi Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarına başladı

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Elazığ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir çalışma temposuna girdi. Tam mesai yaparak şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, Elazığ'ı bayrama hazırlıyor.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin çalışmalarının yanı sıra 16 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi, şehrin en işlek bölgelerinde yıkama ve süpürme çalışması gerçekleştiriyor. Arazözler, süpürge makineleri ve personellerin yoğun gayretleri ile vatandaşların daha sağlıklı bir bayram idrak etmesi amaçlanırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, bahçeler, duraklar, caddeler, sokaklar, çöp konteynerleri ve camiler büyük bir titizlikle temizleniyor.

Camiler, gül suyu ile yıkandı

Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri, cami, mescit ve türbelerde bulunan halıları yıkayarak ibadet alanlarında mobil yıkama aracıyla temizlik çalışması yaptı. Cami avluları, abdesthaneler, giriş ve çıkış noktalarındaki alanlar, kapılar ve bahçe duvarlarını buharlı araçlar ile dezenfekte eden ekipler, yüzlerce kişinin namaz kıldığı alanları ise gül suyu ile yıkadı.

Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ'ın önemli turizm merkezlerinden tarihi Harput Mahallesinde de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Harput Mahallesinde bulunan ziyaret yerleri ve türbelerde de temizlik çalışmaları yapılarak, halılar gül suyu ile yıkandı. - ELAZIĞ