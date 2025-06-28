Elazığ Belediyesi\'nden Yaz Kursları Başlıyor

Elazığ Belediyesi, yaz aylarında öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek ve akademik başarılarına katkı sunmak amacıyla yaz kurslarını başlatıyor.

Elazığ Belediyesi, yaz kurslarını başlatıyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi bünyesinde hizmet veren bir çok branşta uzmanlar ile Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilecek kurslardan oluşacak yaz kurslarında, 9-14 yaş grubuna yönelik temel bilgisayar, mangala, robotik kodlama, satranç, İngilizce, matematik resim, drama, hızlı okuma, yazarlık atölyesi ve masal okuyuculuğu eğitimleri verilecek. Ayrıca çocuklar ile vatandaşlara yönelik musiki kursları kapsamında keman, bağlama ve gitar eğitimleri de gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Salı günü başlayacak yaz kursları için başvurular, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinin 2. katında bulunan EBEGEM Öğrenci İşleri Birimine şahsen yapılacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yaz kurslarının sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 2 seans şeklinde düzenleneceği, kurslarla ilgili detaylı bilgilerin ise telefonla öğrenilebileceği ifade edildi. - ELAZIĞ