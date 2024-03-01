Elazığ Belediyesi Personeli Tarafından Darp Edilen Sami Çeşme MHP Elazığ Belediye Başkanı Murat Aygen\'in Dayısı Çıktı

Elazığ'da bir binadan çıkartılan eşyaların AKP'li Elazığ Belediyesi'ne ait kamyonete yüklendiği anda oradan geçen Sami Çeşme, kendilerine baktığı iddiasıyla üç belediye personeli tarafından darp edildi. Darp edilen Çeşme'nin MHP Elazığ Belediye Başkanı Murat Aygen'in dayısı olduğu öğrenildi. Belediye, kavgaya karışan personelleri hakkında soruşturma başlatılacağı ifade edildi.
Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi'ne ait bir kamyonette bir binadan eşya taşındığını gören MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen'in dayısı Sami Çeşme'nin oradan geçtiği esnada belediye personellerine baktı. Daha sonra da herhangi bir şey söylemeden yoluna devam ederken belediye personelleri belediye aracıyla birlikte Çeşme'nin yanında durarak önce sözlü tacizde bulundu ardından da darp etti. Olay sonrasında polisi arayan Çeşme hastaneden darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.
BELEDİYE PERSONELLERİ TARAFINDAN DARP İDDİASI
Olay sonrasında polis merkezine giderek şikayetçi olan Sami Çeşme suç duyurusu ifadesinde olayı şöyle ifade etti;
"29.02.2024 günü saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çimen sokak üzerinde evime gitmek için yaya olarak geçerken Cumhuriyet Mahallesi Çimen Sokak Kanarya Apartmanı önünde 23 ABY 59 plaka sayılı Ford transit marka açık kasa Elazığ Belediyesin'e ait kamyonetin ev eşyası taşıdığını görünce dikkatimi çekti ve o yöne doğru baktım. İsimlerini bilmediğim üç erkek şahsın ev eşyası taşıdığını gördüm. Şahıslarla herhangi bir diyaloğa girmeden yoluma devam ederken bu üç şahıs bana 'ne bakıyorsun senin bu sokaktan geçmen yasak' şeklinde laf attılar. Ben şahıslarla muhatap olmadan yoluma devam ettim. Ben yoluma devam ederken 23 ABY 159 plakalı belediyeye ait araç yanımda durdu ve bu üç şahıs ortada bir şey yokken bana saldırıp darp ettiler. Beni orada bırakıp olay yerinden ayrıldılar. Ben de 155'i aradım, polis ekipleri geldi beni alarak önce doktor raporu için hastaneye ardından polis merkezine getirdi. Benim bu şahıslara karşı darp, tehdit, hakaret içerikli söylemim olmadı. Konu ile ilgili beni darp eden üç şahsın kimliğinin tespit ve temini halinde davacı ve şikayetçiyim."
BELEDİYE 'AMACI DIŞINDA KULLANILDI' DEDİ YETKİLİ İSE 'MÜDÜRÜN BİLGİ VAR' DEDİ
Olayla ilgili Belediyenin Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "29.02.2024 tarihinde Elazığ Belediyesi'ne ait resmi bir aracın amacı dışında kullanıldığı, vatandaşlarımız tarafından gelen ihbar telefonları neticesinde tespit edilmiştir. Konu ile alakalı personele yönelik idari ve yasal işlem başlatılmış olup, konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Olayla ilgili telefonla ulaştığımız belediye yetkilisi ise, "Su ve kanalizasyon müdürlüğünde çalışan bir arkadaş ilgili müdürden izin alarak evindeki eski eşyaları hayır çarşısına göndermek için belediyenin aracıyla o eşyaları taşıtmış. Bu olayı gören Sami Çeşme ile personellerimiz arasında sözlü münakaşa yaşanmış. Personellerimizin iddiasına göre daha önce de aralarında husumet varmış. Bu olayın emniyete intikal etmesi nedeniyle üç personelimiz hakkında soruşturma başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Elazığ Belediyesi Personeli Tarafından Darp Edilen Sami Çeşme MHP Elazığ Belediye Başkanı Murat Aygen'in Dayısı Çıktı - Son Dakika
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