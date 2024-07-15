Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitlik Ziyareti

Elazığ\'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitlik Ziyareti

Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 8'inci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu. İl protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitlikleri ziyaret edildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Vali, milletvekili, belediye başkanı, askeri yetkililer, siyasi partilerin temsilcileri ve şehit yakınları da katıldı.

15.07.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 8'inci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Sara Hatun Camii İmam Hatibi Emrullah Demirbağ'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesiyle devam etti.

Daha sonra, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitlik Ziyareti - Son Dakika


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