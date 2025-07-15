Elazığ\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 9'uncu yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Garnizon ve Harput şehitliği ziyaret edildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, dualar ve şehitliklerin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Şehitlik ziyaretine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Alparslan Doğan ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınları katıldı. - ELAZIĞ