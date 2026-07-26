Elazığ'da 1967 Model Klasik Araba Tutkusu - Son Dakika
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Elazığ'da 1967 Model Klasik Araba Tutkusu

Elazığ\'da 1967 Model Klasik Araba Tutkusu
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Furkan Taşdemir, 12 yıldır bakımıyla özenle ilgilendiği 1967 model klasik aracını kapalı garajda saklıyor.

Elazığ'da klasik araba tutkunu Furkan Taşdemir, 12 yıl önce aldığı 1967 model klasik aracına gözü gibi bakarken, kentte tek olan aracı kapalı garajda muhafaza ediyor.

Elazığ'da oto galericilik yapan Furkan Taşdemir, 12 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve 2021-2022 yılları arasında komple restorasyonuna 200 bin lira masraf ettiği 1967 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor. Galerisinde milyonluk araçları dışarıda bekleten klasik aracını ise kapalı garajda muhafaza eden Taşdemir, her gün iş yerini açar açmaz klasik aracının tozunu alıyor. Özel günlerde sadece aracını dışarı çıkartan Taşdemir, "Elazığ'da tek olan aracımızı gören vatandaşlar gelip aracımıza bakıyor. İlgi odağı olmasına rağmen satmıyoruz" dedi.

Aracın 12 yıldır kendilerinde olduğunu belirten Furkan Taşdemir, "Bu aracı komple kendimiz restorasyon yaptık. Dış boyasından iç döşemesine kadar hepsinde emeğimiz var. Bu aracımız, 1967 model Mercedes kırlangıç diye geçiyor. 2022 yılında dış aksamlarını komple Hatay'da yaptırdık. O zamanın parasıyla 100 bin lira gibi bir para harcadık. Dış aksamı bittikten sonra Elazığ'a getirdik. Burada döşemelerini tavanını ve koltuklarını yaptırdık. Ortalama, 200 bin lira civarında para harcadık. Kapının önünde milyonluk araçlarımız var ama biz buna kıyamıyoruz. Bu aracı sadece özel günlerde dışarı çıkartıyoruz. Onun dışında içeride muhafaza ediyoruz. Her sabah dükkan açıldıktan sonra aracın tozu alınarak silinir. Bunu sadece ayda birkaç defa dışarı çıkartıyoruz. Vatandaşların araca ilgisi ve talebi çok fazla. Burada gezen müşteriler ve vatandaşlar gelip araca bakıyorlar. Aracımız ilgi odağı olmasına rağmen satmıyoruz. Aracımız Elazığ'da tek, Türkiye'de bu araçtan var fakat Elazığ'da yok. Klasik araç hastalığımız var. Bunun gibi birkaç tane daha aracımız var. Onları da kapalı garajda muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Elazığ, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 1967 Model Klasik Araba Tutkusu - Son Dakika

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