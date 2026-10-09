Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi koridorda Türk bayrağını öpüp alnına koydu - Son Dakika
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Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi koridorda Türk bayrağını öpüp alnına koydu

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Elazığ\'da 2. sınıf öğrencisi koridorda Türk bayrağını öpüp alnına koydu
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Elazığ'da bir ilkokulun koridorunda oyun oynayan 2. sınıf öğrencisi, bir anda durarak asılı Türk bayrağını öptü ve alnına koydu. O anlar kameralara yansıdı; öğrencinin bayrak sevgisi görenlerin dikkatini çekti.

Elazığ'da bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda durup asılı olan Türk bayrağını öperek alnına koydu. Ardından oyununa devam eden minik öğrenci kameralara yansıdı.

Elazığ'daki Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla koridorda oyun oynamaya başladı. Miran koştuğu sırada koridorda dönerken son anda asılı olan bayrağın yanında durabildi. Minik öğrenci, ardından bayrağı tutarak öpüp alnına koydu. Bayrağı öptükten sonra oyununa kaldığı yerden devam eden küçük çocuğun o hareketi görenlerin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntüler, minik öğrencinin Türk bayrağına yönelik sevgisini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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