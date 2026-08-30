Elazığ'da Zafer Bayramı coşkusu
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Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali, Kolordu Komutanı ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı'nın mesajı, mehteran ve folklor gösterileri yer aldı.
Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü kutlandı. Olumsuz hava şartlarından dolayı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, salondakileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra etkinlik Belediye Mehteran Takımı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklar ekibinin gösterisi ve okunan şiirlerle sona erdi.
Kaynak: İHA
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