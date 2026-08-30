Elazığ\'da Zafer Bayramı coşkusu

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü kutlandı. Olumsuz hava şartlarından dolayı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, salondakileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra etkinlik Belediye Mehteran Takımı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklar ekibinin gösterisi ve okunan şiirlerle sona erdi.