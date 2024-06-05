Elazığ'da 4 Metrelik Devasa Yılan Görenleri Şaşırttı

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Elazığ'da 4 metrelik devasa yılanı görenler gözlerine inanamadı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 4 metrelik yılan görenler neye uğradıklarını şaşırdı.

Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde yaşayan bir vatandaş, ağacın üzerinde yaklaşık4 metrelik bir yılan gördü. Bunun üzerine vatandaş, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki devasa yılan, görenleri hayretler içerisinde bırakırken, dev yılanın avlanmak için ağaç üzerine çıktığı belirtildi.

Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.