Elazığ'da 4 metrelik devasa yılanı görenler gözlerine inanamadı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 4 metrelik yılan görenler neye uğradıklarını şaşırdı.
Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde yaşayan bir vatandaş, ağacın üzerinde yaklaşık4 metrelik bir yılan gördü. Bunun üzerine vatandaş, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki devasa yılan, görenleri hayretler içerisinde bırakırken, dev yılanın avlanmak için ağaç üzerine çıktığı belirtildi.
Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da 4 Metrelik Devasa Yılan Görenleri Şaşırttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?