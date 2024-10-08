Elazığ'da 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Açılıyor - Son Dakika
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Elazığ'da 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Açılıyor

Elazığ\'da 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Açılıyor

Elazığ'da 9-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Tarım Fuarı, gıda, tarım, hayvancılık ve teknoloji alanındaki yenilikleri sergileyecek. Fuar, üreticilere ve girişimcilere önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

08.10.2024 15:43  Güncelleme: 16:12
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Elazığ'da, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarının 4'üncüsü düzenlenecek.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilecek olan fuarda, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler ön plana çıkacak. Üreticilere, girişimcilere, sektör temsilcilerine ve çiftçilere önemli katkılar sunması hedeflenen fuarın Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini de desteklemesi bekleniyor. Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği ve Elazığ Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası gibi birçok kurum ve STK'nın paydaşı olduğu 4. Elazığ Tarım Fuarı'nda; son teknoloji ürünü tarım aletleri, zirai ilaçlar, tohumlar, traktörler, hayvansal üretim makineleri ve sulama sistemleri gibi ürünlerin sergilenmesi planlanıyor. Ulusal çapta 100'ün üzerinde önemli üretici firmanın iştirak edeceği fuar, 9-13 Ekim tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Mandıra Filozofu adlı film serisi ile tanınan Müfit Can Saçıntı'nın da ziyaretçilerle buluşacağı fuara, Elazığ'ın yanı sıra bölge illerden de katılımın olması bekleniyor.

Öte yandan fuarda, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini güçlendirmeleri adına eğitim seminerleri de verilecek. 12 Ekim Cumartesi günü Kamu Araştırmaları Vakfı Tarım ve Gıda Direktörü Dr. Nevzat Birişik tarafından, Türkiye ve dünya tarımında riskler, fırsatlar ve yatırım trendleri, Kamu Araştırmalar Vakfı Tarım ve Gıda Direktörü Dr. Turan Karahan tarafından da ülkemizde tarımda uygulanan desteklemeler ve üretim üzerindeki etkileri konulu seminerler düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar sunacak olan 4. Elazığ Tarım Fuarına davet edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Açılıyor - Son Dakika

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