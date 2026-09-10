Elazığ'da 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen şahıs beline halat bağlayarak sarktı - Son Dakika
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Elazığ'da 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen şahıs beline halat bağlayarak sarktı

Elazığ\'da 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen şahıs beline halat bağlayarak sarktı
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Elazığ'da 6 katlı bir binanın çatısındaki olukları temizleyen şahıslar, beline halat bağlayarak önlem almaya çalıştı. Halatın bir ucu bacaya bağlanırken diğer şahıs tutmaya çalıştı; düşme tehlikesine aldırmadan çalışan şahsın o anları kameraya yansıdı.

Elazığ'da 6 katlı bir binanın çatısındaki olukları temizleyen şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline halat bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısına olukları temizlemek için çıkan şahıs, beline bağladığı halat ile önlem almaya çalıştı. Halatın bir ucu bacaya bağlanırken diğer şahıs ise tutmaya çalıştı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen şahıs beline halat bağlayarak sarktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen şahıs beline halat bağlayarak sarktı - Son Dakika
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