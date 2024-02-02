Elazığ\'da deprem yıkımında yan binaya da hasar verildi

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında sağlam olan yan binada da hasar oluştu. Evinin duvarı yıkılan Kasım Soylu, "Burasını yıkmadan önce makas sistemi var kolonlara duvara zarar vermemek için 'makaslı olan makinanızı getirin' dedim. Yalnız bunu söylediğimde müteahhitler 'Günlüğü 100 bin liraya mal olduğu için getiremeyiz' dediler. Onun için kırıcı ve ekskavatörle yıktılar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemi devam ediyor. İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde özel bir yıkım firmasının ağır hasarlı bir binayı yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarına da zarar verildi. Yıkım çalışması öncesinde ekiplerin gerekli tedbirleri almadığını belirten apartman sakinleri tepki gösterdi.

"BELEDİYE BAŞKANIYLA BİZZAT GÖRÜŞTÜM AMA NE GELEN VAR NE GİDEN"

Evinin duvarı yıkılan Kasım Soylu şunları söyledi:

"Bu binanın sahibiyim. Yanımızdaki bina kontrolsüz bir şekilde yıkılmaktadır. Biz belediyeye, özel idareye, valiliğe, emniyete bildirmemize rağmen herhangi bir bir önlem alınmadı, gitmediğimiz bir yer yok. Bugün bizzat Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bizzat görüştüm. Yıkım sorunuyla ilgili 'ilgileneceğim' dedi ama halen ne gelen ve giden var. Evimiz bu şekilde kış günü perişan olduk, gidecek yerimizde yok. Burası aynı şekilde banyo aynı şekilde ortada kaldık çok perişanız. Şuan hala ev sallanıyor bizim işimiz Allah'a kalmış."

"YIKIM İÇİN MAKAS İSTEDİK AMA '100 BİN LİRAYA GELDİĞİ İÇİN GETİREMEYİZ' DEDİLER"

Yıkım için makas makinasını getirmelerini talep ettiklerini ancak yıkım firmasının getirmediğini belirten Soylu, "Bugün akrabalarımızda kalacağız, kardeşlerim var onlara gideceğiz. Burasını yıkmadan önce makas sistemi var kolonlara duvara zarar vermemek için 'makaslı olan makinanızı getirin' dedim. Yalnız bunu söylediğimde müteahhitler 'Günlüğü 100 bin liraya mal olduğu için getiremeyiz' dediler. Onun için kırıcı ve ekskavatörle yıktılar" ifadelerini kullandı.