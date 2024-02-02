Elazığ\'da deprem yıkımında yan binaya da hasar verildi

EVREN DEMİRDAŞ
Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında sağlam olan yan binada da hasar oluştu. Evinin duvarı yıkılan Kasım Soylu, "Burasını yıkmadan önce makas sistemi var kolonlara duvara zarar vermemek için 'makaslı olan makinanızı getirin' dedim. Yalnız bunu söylediğimde müteahhitler 'Günlüğü 100 bin liraya mal olduğu için getiremeyiz' dediler. Onun için kırıcı ve ekskavatörle yıktılar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemi devam ediyor. İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde özel bir yıkım firmasının ağır hasarlı bir binayı yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarına da zarar verildi. Yıkım çalışması öncesinde ekiplerin gerekli tedbirleri almadığını belirten apartman sakinleri tepki gösterdi.
"BELEDİYE BAŞKANIYLA BİZZAT GÖRÜŞTÜM AMA NE GELEN VAR NE GİDEN"
Evinin duvarı yıkılan Kasım Soylu şunları söyledi:
"Bu binanın sahibiyim. Yanımızdaki bina kontrolsüz bir şekilde yıkılmaktadır. Biz belediyeye, özel idareye, valiliğe, emniyete bildirmemize rağmen herhangi bir bir önlem alınmadı, gitmediğimiz bir yer yok. Bugün bizzat Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bizzat görüştüm. Yıkım sorunuyla ilgili 'ilgileneceğim' dedi ama halen ne gelen ve giden var. Evimiz bu şekilde kış günü perişan olduk, gidecek yerimizde yok. Burası aynı şekilde banyo aynı şekilde ortada kaldık çok perişanız. Şuan hala ev sallanıyor bizim işimiz Allah'a kalmış."
"YIKIM İÇİN MAKAS İSTEDİK AMA '100 BİN LİRAYA GELDİĞİ İÇİN GETİREMEYİZ' DEDİLER"
Yıkım için makas makinasını getirmelerini talep ettiklerini ancak yıkım firmasının getirmediğini belirten Soylu, "Bugün akrabalarımızda kalacağız, kardeşlerim var onlara gideceğiz. Burasını yıkmadan önce makas sistemi var kolonlara duvara zarar vermemek için 'makaslı olan makinanızı getirin' dedim. Yalnız bunu söylediğimde müteahhitler 'Günlüğü 100 bin liraya mal olduğu için getiremeyiz' dediler. Onun için kırıcı ve ekskavatörle yıktılar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüpheli Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i yanlışlıkla Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir erkek, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra önce onu vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erkek, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da deprem yıkımında yan binaya da hasar verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?