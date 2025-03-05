Elazığ'da Badem Şekeri Ramazan'da Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Badem Şekeri Ramazan'da Patladı

Elazığ\'da Badem Şekeri Ramazan\'da Patladı

Elazığ'da Ramazan ayında badem şekeri üretimi 10 kat artarak rekor kırdı, talep yoğun.

05.03.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da her Ramazan olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin, badem şekeri yolculuğu başladı. Ramazan ayından önce 2 torba yapılan badem şekeri, Ramazan ayıyla birlikte günlük 13 torba yapılmaya başlandı.

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen, Elazığ'da Ramazan ayında hemen her eve giren, hatta yurt dışına da gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmede yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte 'beyaz altın' olarak dillendirilen badem şekerinin üretimi Ramazan ayında ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 10 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor. Kilogramı 300 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin 'beyaz altını' 3 saatte hazır hale geliyor. Badem, 1 saat boyunca kavrulmasının ardından 2 saat de özel kazanda şekerleniyor. Vatandaşlar, iftardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediğini belirttikleri badem şekerine rağbet gösteriyor.

Elazığ'ın badem şekerine beyaz inci dediklerini belirten işletme sahibi İmam Gündoğdu, "Badem şekerini normal günde de satıyoruz ama Ramazan ayında daha da gözde bir ürün. Vatandaşlar tarafından da yoğun bir talep var. Badem şekerinin geçen sene Ramazan ayında fiyatı 250 liraydı bu sene ise 300 lira oldu. Badem şekeri Ramazan ayında sofrada, kahvenin yanında ve iftardan sonra çayın yanında tüketiliyor. Badem şekerini yaparken yerli badem ve şeker kullanıyoruz onun dışında badem şekerine fazla şeker vermeyeceksiniz ki vatandaşlar bademin şekerini alabilsinler" dedi

Badem şekerinin Ramazan ayında daha fazla tüketildiğini belirten badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, "Badem şekeri İftarların vazgeçilmezidir. Vatandaşlar gün içerisinde oruçlu oldukları için şekerleri düşüyor bundan dolayı da vatandaşlar şekere biraz daha talep gösteriyor. Badem şekeri de tarihten gelen bir lezzet olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun talep gösteriliyor. Badem şekerini yaptığımız zaman en önemli özelliklerinden birisi, az şekerli olmasıdır. Ramazan ayından önce, 2 torba badem şekeri yaparken Ramazan ayında badem tüketimi 10 katına çıkıyor. Günlük olarak 12-13 torba badem işliyoruz bu da ortalama 500 kilogram badem şekerine tekabül ediyor. Badem şekerine çok yoğun bir talep var. Özellikle şekerini ince sardığımız için vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Badem Şekeri Ramazan'da Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:17:49. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Badem Şekeri Ramazan'da Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.