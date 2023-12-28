Elazığ\'da Balık Ekmek Dükkanı Açıldı

Elazığ'da balık ekmek satışı yapan işletme eksikliği olduğunu düşünen iki kardeş, mahalle arasında balık ekmek dükkanı açtı. Taleplere yetişmekte zorluk çeken kardeşler, vatandaşların ilgisinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Elazığ'da yaklaşık 10 yıldır tarihi kapalı çarşıda balıkçılık yapan Enes ve Ümit Ayvalı kardeşler, kentte fazla yaygın olmamasından dolayı yaklaşık bir ay önce balık ekmek üzerine işletme açtı. Mahalle arasında tavada balık, balık ekmek hizmeti veren iki kardeşin işletmesi, yoğun talep görüyor. Özellikle kentte balık ekmek ve balık işletmesinin çok fazla olmamasından dolayı taleplere yetişemediklerini aktaran genç kardeşler, fiyatları uygun el lezzetlerinin de fazla olmasından dolayı vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüklerini ifade etti.

Ümit Ayvalı, "Ağabeyim ile beraber yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapıyoruz. Daha öncesinde kapalı çarşıda esnaflık yapıyorduk ama şimdi mahalle arasında tezgah açtık. Elazığ, balık pişirme konusunda biraz iyi değildi. Bu kültür biraz gelişmemiş ve biz de bu hizmeti vermeye başladık. Bu şekilde balığı pişirip müşterilerimize servis ediyoruz. Elazığ'da bunu ilk yapan biziz, inşallah bundan sonra da yapan arkadaşlarımız olur. Elazığ'ın da buna ihtiyacı vardı. Ağabeyimle sırt sırta verip burayı açtık. İnşallah daha iyi olacak. Çok talep var. Akşam saatlerinde çok yoğun olduğu için çoğu müşterilerimizi geri göndermek zorunda kalıyoruz. İki kişilik porsiyonu 60 liradan, istavriti de 70 liradan veriyoruz. Fiyat olarak da çok uygun" dedi.

Ağabeyi ile birlikte yaklaşık 10 yıldır balık sektöründe olduklarını aktaran Ümit Ayvalı, "Daha önceden kapalı çarşıda çiğ balık üzerine esnaflık yapıyorduk. Elazığımızda da balık pişirme ve hizmet verme yeri olmadığını fark ettik. İkimiz de sırt sırta verdik ve bir dükkan açtık. Burada müşterilerimize balık pişirip veriyoruz. Şuan çok talep var. Akşam saat 17.00'dan sonra siparişlere yetişemiyoruz. Ekmeği ve salatasıyla beraber bir porsiyonu 60 liradan veriyoruz. Elimizden geldiğinde ucuz vermeye çalışıyoruz. Bu sene istavrit de hamsi de hem bol hem ucuz. İnşallah, Elazığ da balığı sevecek" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Mehmet Dağaşan ise "Balıkçı Enes'in özellikle damak tadını duyduk. Arkadaşların da tavsiyesi üzerine buraya geldik. İki kardeşin böyle bir yer açması Elazığımız için tabii ki değerlidir. Balık yapıp da halka hizmet eden böyle bir işletme yoktu. Kendilerini tebrik ediyorum. Güzel de yapmışlar ellerine sağlık. İnşallah, kazançları bol olur. İki kardeş halka iyi hizmet olsun diye fiyatları da bayağı bir uygundan veriyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ