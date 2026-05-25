Elazığ'da Berberlerde Bayram Yoğunluğu

25.05.2026 10:29
Kurban Bayramı'na az kala berberler, müşterilere hizmet için geç saatlere kadar çalışıyor.

Elazığ'da berberlerin Kurban Bayramı mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, berberlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Berberler, oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Bayram yoğunluğunun başladığını aktaran kuaför Ömer Öktem, "İki üç gündür yoğunuz. Pazar günü de işletmemizi açtık. Bayram öncesi millet daha fazla yoğun olmasın diye pazar günü de çalışarak milleti bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Son üç günde sabah 07.30-08.00 gibi geliyoruz gece 23.00 veya 24.00'a kadar burada çalışıyoruz. Son iki gün de sabaha doğru 04.00'a kadar çalışırız" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı kuaförlerde de ister istemez bir yoğunluğun yaşandığını aktaran kuaför Soner Ayva, "Derneğimizin almış olduğu kararla, vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için pazar günü de açıktık. Yoğunluğumuz var. Randevulu müşterilerimiz geliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bunlar tatlı bir yoğunluk. Bayramı yaşamak ve yaşatmak, töremizin, atalarımızın ve dinimizin vermiş olduğu güzel şeylerdir. Bunları hep birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla 08.00'da buradayız. Müşteri yoğunluğuna göre de 02.00'a kadar hatta bazı günler daha geç saatlere kadar kalabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçmişten gelen bir gelenek olduğu için bayram öncesinde arife gününe kadar bir yoğunluğumuz oluyor. Vatandaşlar da 7'de 70'ine herkes bayram tıraşını olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Elazığ, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

