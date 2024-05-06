Elazığ'da marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca kaçtı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca kaçtı

Elazığ\'da marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca kaçtı

Elazığ'da bir marketin önünde bulunan cips paketini çalmak isteyen karga, esnafın yaklaşmasıyla cips poşetini kaldırıma atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

06.05.2024 15:05
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Elazığ'da bir marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca cips poşetini kaldırımda bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Valifahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi. O esnada esnaf durumu fark etti. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Karga, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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