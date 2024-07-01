Elazığ'da Boşandığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

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(ELAZIĞ) - Elazığ'da boşandığı eski eşi Enes Eyüp Koca tarafından 13 yerinden bıçaklanan ve 8 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yüsra Binnaz Çimtay (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüsra Binnaz Çimtay, 3 yıl evli kaldığı eski eşi tarafından bıçaklanmış ve ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Haziran cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Enes Eyüp Koca çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Çimtay'ın kaldığı binanın önüne gelen Enes Eyüp Koca bir süre Yüsra Binnaz Çimtay ile tartıştı ve ardından çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı 13 yerinden bıçakladı. Enes Eyüp Koca, olayın ardından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yüsra Binnaz Çimtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.