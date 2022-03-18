Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

Tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Zaferinin 107. yılı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesinde bulunan vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler sosyal proje kapsamında farkındalık oluşturarak Çanakkale Zaferini yıl dönümünde klip hazırladı. Sosyal medya üzerinden servis edilen klip, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.