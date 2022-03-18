Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika
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Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

18.03.2022 19:44

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

Tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Zaferinin 107. yılı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesinde bulunan vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler sosyal proje kapsamında farkındalık oluşturarak Çanakkale Zaferini yıl dönümünde klip hazırladı. Sosyal medya üzerinden servis edilen klip, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip
Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip
Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

YORUMLAR
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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Arıcak, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika
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