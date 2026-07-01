Elazığ'da Çocuklar Süs Havuzunda Serinliyor

Elazığ'da artan sıcaklar nedeniyle süs havuzuna giren çocuklar, "Zabıta gelince kaçıyoruz, onlar gidince yine gelip suya giriyoruz" diyerek serinleme yöntemlerini anlattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Elazığ'da, merkez Ataşehir Mahallesi kanalboyu mevkiindeki süs havuzlarına çocukların girdiği görüldü. Süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar, zabıta ekiplerinin bölgedeki denetimlerine yönelik uygulamalarını anlattı. Hava sıcaklığı nedeniyle suya girdiklerini belirten çocuklardan biri, "Yapacak bir şey yok. Serinlemek için giriyoruz. Zabıta gelince kaçıyoruz, onlar gidince yine gelip suya giriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ