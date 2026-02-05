Elazığ\'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Elazığ İzzet Paşa Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen program, öğle namazını müteakip gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir araya gelen protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, felakette yitirilen canlar için okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek dualar etti.

Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyesi Muhammed Emin Saraç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Cengiz Demirkaya ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu katıldı. - ELAZIĞ