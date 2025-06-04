Elazığ'da Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika
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Elazığ'da Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Elazığ\'da Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları
04.06.2025 11:44
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Elazığ'da 34 bin 568 konut üretildi, 1.76 milyar TL destek sağlandı, yeni afet yönetim merkezleri kuruldu.

Elazığ'da 2020 ve 2023 depremlerinin ardından 34 bin 568 konut üretildi, yapı stokunun yüzde 40'ı yenilendi. Afetlere hazırlık kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı güncellenerek yeni yönetim merkezleri kuruldu. Ayrıca 1 milyar 761 milyon TL destek ödemesi yapılırken, 300 kişilik ekip ve binlerce lojistik malzeme afet müdahalesi için hazır bekliyor.

Sivrice ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, afet sonrası iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremlerde hasar gören yapıların büyük kısmı yıkılarak yeniden inşa süreci başlatıldı. Bu kapsamda 34 bin 568 hak sahibine konut üretildi, 31 bin 990'u teslim edildi. Ayrıca 450 iş yeri vatandaşlara teslim edilirken, bin 101 iş yeri ve 3 bin 264 ahırın yapımı sürüyor. Köy konutlarının altyapı çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. AFAD ve TOKİ iş birliğiyle Elazığ'daki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ı yenilendi. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda da önemli yatırımlar yapıldı. 61 okul, 7 cami, 19 aile sağlığı merkezi ve 11 sosyal tesis inşa edilirken, 140 sosyal donatı biriminin yapımı sürüyor.

"Afetlere hazırlık planları uygulanıyor, yeni merkezler kuruluyor"

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) güncellenerek uygulamaya alındı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda düzenli masa başı ve saha tatbikatları yapılmaya devam ediyor ve Bingöl- Yedisu fay hattına yakın ilçelerde özel risk azaltma çalışmaları yürütülüyor. Arıcak, Karakoçan, Kovancılar ve Palu'da İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurularak yerelde müdahale kapasitesi artırıldı. Ayrıca, afet anında kullanılacak lojistik merkezlerin planlaması devam ediyor.

"1 milyar 761 milyon TL destek, 300 personel ve binlerce ekipman hazır"

Açıklamanın devamında ise, kira, taşınma ve hane başı destek ödemeleri kapsamında toplam 1 milyar 761 milyon TL ödeme yapıldığı, afet müdahale gücü de güçlendirildiği bildirildi. 10'dan fazla kurum ve STK'dan 300'ü aşkın personelin, arama kurtarma ve ilk müdahale için hazır bekletildiği belirtildi. Üç STK arama kurtarma ekibi akredite edildiği, lojistik depolarda 5 bin 155 yaşam çadırı, 3 bin mutfak seti, 445 buzdolabı, 400 klima, 2 bin 200 battaniye ve 265 ısıtıcı bulunduğu ve İl Özel İdaresi tarafından kurulan 2 bin kişilik mobil aşevi ile 200 KW'lık mobil jeneratörün de afet anında devreye alınabilecek şekilde hazır durumda olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Fırat Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında yaklaşık 40 bin öğrenciye AFAD gönüllüsü eğitimi verilmesinin planlandığı, müfredata afet bilinci dersleri eklendiği ve üniversitenin kendi arama kurtarma ekibini kurması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika

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