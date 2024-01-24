Elazığ\'da Depremde Hayatını Kaybedenler Meşaleli Yürüyüşle Anıldı

Elazığ'da mimarlar ve mühendisler tarafından 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar düzenlenen meşaleli yürüyüşle anıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin 4'üncü yıl dönümünde mimarlar ve mühendisler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Öğretmenevi önünde toplanan mimarlar ve mühendisler, meşaleler yakarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından 24 Ocak Elazığ ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilerek sona erdi.

Elazığ Mimarlar ve Mühendisler platformu dönem sözcüsü Mimar Fatih Baltacı, "Elazığ'ın mimarları ve mühendisleri olarak ilk günden bu yana depremle ve depremin hafızalarımızdaki travmatik etkisiyle mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki, her dert, içinde derman taşır. Her son, bir başlangıç içindir. Deprem bizim için bir yok oluş değil, yeni başlangıçların gerekliliğidir. Depremin ilk anından bu yana şehrimizi yeniden ihya etmek üzere sarf edilen emeklerle el ele, kol kola ve yürek yüreğe çalışan mimarlar ve mühendisler olarak umutlu, cesaretli ve hazır olduğumuzu bir kez daha duyurmak isteriz" dedi. - ELAZIĞ