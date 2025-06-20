Elazığ'da Direğe Çarpan Araç Takla Attı

Elazığ'da otomobil direğe çarparak takla attı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç direğe çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı Kovancılar İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.