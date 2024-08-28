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Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları ikiye böldü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kırıldı.

Elazığ'da yaşanan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle her hangi bir can kaybı yaşanmazken, kayısı ağaçları büyük zarar gördü.

Fırtınanın verdiği zarar cep telefonu ile görüntülendi.