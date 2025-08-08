Elazığ\'da Gönül Sohbetleri Devam Ediyor

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Gazi Huzurevi'nde her hafta gerçekleştirilen gönül sohbetleri devam ediyor.

Kurban Bayramı ziyareti sırasında iletilen talep üzerine başlatılan buluşmalarda, bu hafta İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat'a, Fırat Üniversitesi emekli akademisyeni Prof. Dr. Muhammet Beşir Aşan eşlik etti. Hem gönüllere hitap eden sohbetler hem de tarihten anlamlı örneklerle dolu dolu bir saat geçirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gözlerdeki huzur, yüzlerdeki tebessüm her şeye değerdi. Bu buluşmaların daim olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyoruz. Geçmişin emanetçileri olan büyüklerimize yönelik hizmetlerimiz kararlılıkla sürecek. Misafirperverlikleri için Gazi Huzurevi yönetimine ve çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ