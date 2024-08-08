Elazığ\'da GSB Gençlik Yaz Okulları Büyük İlgi Görüyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB gençlik yaz okulları, Elazığ'da büyük ilgi görüyor.

Projeyle, çocukların yaz dönemi boyunca kültür-sanat, spor ve gönüllülük temalı birçok etkinlikle güvenli alanlarda eğitim almasını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasını amaçlıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm Gençlik Merkezlerinde faaliyet gösteren yaz okulları, çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek verimli zaman geçirmesini sağlıyor.

Çocuklar, kültür-sanat, spor ve gönüllülük temalı etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirirken, eğitimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ