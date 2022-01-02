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Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor - Son Dakika

Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

02.01.2022 10:24
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilçe sahaları yenileniyor.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilçe sahaları yenileniyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilçe sahaları yenileniyor. Bu kapsamda Palu ilçe sahası, çift tribün, skorbord, aydınlatma, giyinme odaları, kafeterya, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları tamamlanarak hazır hale getirildi.

Palu ilçe sahasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Palu ilçemizde yapmış olduğumuz çift tribün, skorbord, aydınlatma, giyinme odaları, kafeterya, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları ile sahamızı hazır hale getirdik. Böylece ilçe sahamız sporcularımız için çok rantabl hale geldi. Burada uzun yıllar boyunca hem antrenmanlarını hem etkinliklerini hem de futbol müsabakalarını yapabilecekler. Sahamızın ilçe sporuna, gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor
Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor

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gençlik, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da ilçe sahaları yenileniyor - Son Dakika


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